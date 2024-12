L’attore turco Kerem Bursin non finisce di stupire le sue fan più accanite. Dopo l’annuncio del suo matrimonio con Melisa Sabanci Tapan, arriva una nuova dichiarazione choc. L’attore vuole diventare papà al più presto.

Come si apprende dai siti gossip turchi, Bursin ha risposto alle domande dei giornalisti alla première del film Simarik, nel quale ha recitato. Alla domanda se volesse diventare padre, Bursin ha dato una risposta interessante.

Kerem: "Desidero tanto diventare padre"

Ma andiamo con ordine. Sere fa ha avuto luogo la prima del film Simarik, con Kerem Bursin e Melis Sezen, con la partecipazione di molti nomi famosi del mondo degli affari, dell'arte e della vita sociale. Rispondendo alle domande dei giornalisti sul tappeto rosso, l’attore 35enne ha espresso i suoi pensieri di diventare padre. Con un sorriso stampato sul volto afferma: "E’ normale pensare di diventare padre. E’ inevitabilmente immaginarlo. Ma a volte penso che forse sono troppo vecchio per essere padre. Non lo so. Lo desidero tanto. Non sono una persona che cerca insistentemente una paternità, ma ovviamente ci spero. Se sono fortunato, probabilmente un giorno diventerò padre. Tuttavia, sono anche consapevole che forse non avremo tutto ciò che desideriamo nella vita".

Sembra proprio che Kerem si senta pronto a diventare padre. Sarà perché ad oggi ha trovato la donna giusta e la sposa che lo potrà rendere felice: Melisa, con la quale convolerà presto a nozze, secondo quanto si apprende dalla stampa turca. Chissà che la cicogna non sia già in viaggio, è la supposizione di molti giornalisti e soprattutto dei suoi fan.

Intanto, prima del grande annuncio, l’attore di Love is in the air, si gode il suo momento di gloria e il suo grande amore con Melisa.