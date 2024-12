Per la prima volta da quando stanno insieme, Chiara Ferragni e Fedez trascorreranno il Natale a distanza dopo la separazione (tuttavia resteranno in contatto per la gestione dei figli Leone e Vittoria).

Se da un lato l’imprenditrice digitale ha raggiunto l’Alpe di Siusi (con lei i figli, la mamma Marina Di Guardo e le sorelle Francesca e Valentina con i rispettivi partner), il rapper ha preferito una meta esotica e si è recato a St. Barth insieme ad alcuni amici. Di seguito tutti i dettagli della location extralusso scelta da Fedez per le vacanze natalizie.

Prima del suo ritorno al Festival di Sanremo con il brano Battito, Federico Lucia si gode il meritato relax dopo un anno ricco di cambiamenti. Per il Natale ha infatti deciso di concedersi una vacanza esotica nel mar dei Caraibi, per la precisione a St. Barth, allontanandosi temporaneamente dalle temperature invernali del nostro Paese. Il resort scelto da Fedez si chiama Cheval Blanc St-Barth, si trova sull'Isle Saint Barthélemy ed è un vero e proprio paradiso del lusso di proprietà di LVMH fatto di location di design, comfort e panorami unici. Si affaccia sulla Baie des Flamands e conta solo 19 camere e suite, così da assicurare agli ospiti privacy totale e relax. L'alloggio scelto dal rapper di Rozzano per la vacanza natalizia è la Villa de France, grande 650 mq che può ospitare fino ad un massimo di 10 persone. Ha un'enorme piscina a sfioro da cui ci si può godere il tramonto, un accesso esclusivo a Flamands Beach e delle camere da letto dotate di un'incredibile vista sul mar dei Caraibi. Non mancano, inoltre, una spa privata, la sala fitness, la sala da pranzo e un maggiordomo personale disponibile 24 ore su 24.

Ma quanto costa trascorrere una notte qui? A partire da gennaio (consultando il sito), la Villa de France viene offerta a 27.770 euro a notte, e va prenotata almeno per 3 giorni.