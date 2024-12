E’ stata una settimana complicata per Teo Mammucari. Lo showman, infatti, dopo l’uscita di scena nel corso dell’intervista a Belve, è stato inondato dalle critiche. Alla fine, per cercare di rimediare, ha deciso di rilasciare un’intervista a Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle ha svelato alcuni retroscena dell’intervista, e ha detto di aver trovato Mammucari particolarmente scosso e in difficoltà.

Selvaggia Lucarelli, retroscena sull'intervista a Teo Mammucari

“Come l’ho trovato? Scosso, molto scosso, per la prima volta davvero in difficoltà. Il Teo mattatore che arriva, decide, fa e disfa l’ho trovato sbiadito, indifeso, non c’era quel Teo lì. E l’ho trovato anche impaurito, ma devo dire che è stato anche interessante. Dopo che abbiamo parlato un po’ gli ho detto ‘questo è il Teo che doveva sedersi davanti a Francesca Fagnani’. E poi gli ho detto ‘non devi avere paura di parlare dei lati nascosti di te e degli aspetti di debolezza, perché sono gli aspetti più interessanti, il Teo comico e brillante che conduce il gioco lo conosciamo tutti’. In questa intervista è venuto fuori il suo lato umano.

Molti mi hanno detto che lui si è giocato la carta del vittimismo. Ora va molto di moda raccontare tragedie familiari quando si è in difficoltà. Sicuramente lui ha valutato in maniera intelligente l’idea di farsi intervistare da me, perché poteva aiutarlo, ma credo anche che abbi avuto voglia di aprirsi.

Mi ha detto che teme le donne dominanti. Così io gli ho chiesto come mai fosse infastidito dal fatto che la Fagnani gli avesse dato del lei e lui mi ha detto: ‘Su questo c’è un retroscena, perché dietro le quinte faceva l’amica e quel lei invece l’ha trasformata in conduttrice’. Conduttrice, colei che conduce. Poi ha aggiunto: ‘A tre anni e mezzo ho avuto un trauma. Mia mamma mi ha detto che mi avrebbe portato alle giostre e invece mi ha portato in un istituto dove mi ha lasciato per anni e io in qualche modo non ho mai fatto pace con la figura femminile’. Che voto do a Teo? Zero per come si è comportato a Belve e dieci per l’intervista. Quindi gli darei un bel sette”.