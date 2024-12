Che il rapporto tra Manila Nazzaro e Caterina Balivo non fosse idilliaco non è di certo una novità. Nella sua clip di presentazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, l’ex Miss Italia era stata chiarissima al riguardo, e negli anni le cose non sono assolutamente migliorate.

A Storie di Donne al Bivio, Monica Setta ha intervistato l’ex gieffina, e le ha chiesto un parere su ciò che di recente è accaduto a La Volta Buona, programma condotto dalla Balivo: “L’anno in cui tu hai fatto Miss Italia, tra le partecipanti c’era anche una ragazza bruna, bellissima, ma molto diversa da te, che era Caterina Balivo. A un certo punto, Caterina la settimana scorsa nel suo programma di Rai Uno, La Volta Buona, ha avuto ospite la figlia di Enzo Mirigliani, Patrizia Mirigliani. A un certo punto ha raccontato con la schiettezza che la caratterizza, di aver rosicato, ha detto ‘ancora sto rosicando’. Un termine un po’ gergale, ma efficace. Ha anche detto ‘quella corona mi sarebbe piaciuto averla sulla testa’. E Patrizia le ha risposto ‘la prossima volta che vengo te la porto, quella corona te la meriti’. E quindi tu ti sei arrabbiata moltissimo”.

Manila Nazzaro si è detta delusa da Patrizia Mirigliani, perché le sue parole sulla corona non le sono affatto piaciute. L’ex vippona ha anche lanciato una frecciatina a Caterina Balivo, dicendo che di proposito non la invita nei suoi programmi.

Manila Nazzaro, frecciatina a Caterima Balivo “La mia corona tanto desiderata evidentemente. Caterina arrivò terza. Sì, è stato detto ‘quella corona te la meriti e prossimamente te la porterò’. Per me sono state parole sbagliate. Ed è vero che mi sono arrabbiata moltissimo, perché a dire il vero sono stata una delle poche ad essere stata riconoscente. Non tutte le Miss Italia lo sono state con il concorso. Perché una volta terminato il concorso siamo lasciate a noi e dipende da noi continuare o meno. Io invece ho sempre riconosciuto nel concorso quella grande opportunità che mi è stata data. E quindi sono sempre stata grata, cosa che negli anni non è sempre stata ricambiata. Non è bello quando non viene riconosciuto un titolo.

E poi su Caterina, tra di noi c’è sempre stata questa sorta di aria frizzante. Quando lei dice ‘io rosico’ e io capisco il senso in cui lo dice. Io a lei vorrei dire delle cose, ma non ho avuto modo, perché non mi ha mai invitata nelle sue trasmissioni, volutamente. Comunque le dico che ho una copia di quella corona a casa e posso dargliela. Però nel complesso per le parole di Patrizia ci sono rimasta male”.