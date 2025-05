E’ in arrivo un documentario su una delle protagoniste del Grande Fratello. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, ex concorrente della settima edizione in versione Vip del reality show di Canale 5. Durante la sua permanenza tra le mura della Casa più spiata d’Italia, la “reina” iniziò una tumultuosa frequentazione con Daniele Dal Moro, giunta poi al capolinea - non senza polemiche - nei mesi successivi alla conclusione del GF. Ma cosa sappiamo del documentario dal titolo Inside Oriana? Ecco cosa si legge su telecinco.es.

“Oriana Marzoli torna a casa per aprirsi completamente e mostrare il suo lato più personale con il suo docureality. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ rivivrà gli episodi che hanno segnato la sua vita, sia personale che professionale, e affronterà i conti in sospeso in ‘Inside Oriana’, in anteprima mercoledì 7 maggio su mitele. Non perdertelo ogni mercoledì!

La venezuelana più tosta ricompare per mostrare il suo lato più sensibile e vulnerabile, ripercorrendo l’intera storia della sua vita in quella che è la sua avventura più emotiva. Nel corso di tre episodi della durata di 30 minuti ciascuno, l’influencer affronterà il proprio passato e analizzerà tutti i passi compiuti dal suo ingresso nel mondo della fama. ‘Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fermarsi, sedersi a riflettere e tornare alle origini’: è da questa premessa che nasce il progetto più personale dell’ex concorrente di L’isola dei famosi. Si pentirà di qualcosa?”.