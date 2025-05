Sono passati diversi anni da quanto Alfonso Signorini e Giulia De Lellis se ne dicevano di ogni durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, rispettivamente nelle vesti di opinionista e concorrente. Ieri, il conduttore è tornato a punzecchiare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Quest’ultima, dopo aver scoperto che il settimanale Chi ha dato in esclusiva la notizia della sua gravidanza, ha replicato in maniera stizzita: “Invece di rompere con cose inappropriate e soprattutto fuori luogo, che non sono state rivelate dai diretti interessati, parliamo di quanto è splendido il mio abito, ma la bellezza di questo vestito la vedete?!”.

Nell’ultima puntata di Boom, formato condotto proprio da Signorini, Grazia Sambruna gli ha chiesto: “Giulia non ha preso bene la notizia. Perché ne è nata una polemica. In effetti nei primi tre mesi di gravidanza magari una persona preferisce non parlarne, non annunciare di essere incinta. L’uscita di queste foto per molti è stata polemica. Ecco, tu cosa ne pensi?”.

Ovviamente, Alfonso non si è tirato indietro, ed ha risposto tirando a Giulia una bordata potentissima: “Ma guarda, le foto sono abbastanza esplicite sicuramente perché lei ha sollevato questa t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza. Quindi è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, cioè onestamente. Anche perché non è che chissà quale notizia tu dai di lesa maestà. Probabilmente sarà anche un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature. Io sono perfido? Beh, perfido, sono realista. Cioè la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. Quindi voglio dire è una macchina della quale lei conosce benissimo gli ingranaggi e onestamente il giornale e il direttore Massimo Borgnis ha sicuramente fatto bene, se io fossi stato al suo posto avrei fatto la stessa cosa, ha dato una bella notizia. Non è che chissà che, insomma, il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta”.