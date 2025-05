Quella formata da Helena Prestes e Javier Martinez è senza dubbio la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello. Ad ulteriore testimonianza di ciò c’è il gran numero di fan che ha partecipato ad un evento che si è svolto nella serata di ieri a Rimini con protagonisti proprio i due ex gieffini. I sostenitori della modella brasiliana e del pallavolista argentino li hanno primi attesi all’esterno dell’hotel in cui soggiornavano, e poi hanno trascorso insieme a loro una serata in discoteca. Proprio qui, una scena ripresa dalla videocamera di uno smartphone non è passata inosservata, ed è diventata immediatamente virale sui social.

Nel filmato in questione si vede Helena ballare in modo sensuale nei pressi della consolle, e a quel punto arriva Javier che le si para davanti per coprire il lato b della fidanzata. Proprio in merito alla gelosia, è stato lo stesso Martinez a parlarne in un’intervista rilasciata al settimanale Chi: “Io ho sempre pensato di non esserlo. Poi è arrivata Helena e bum! Gelosia. Ma più che altro è insicurezza mia. Non ho mai fatto scenate, però dentro ci rimugino parecchio”.

Javier e Helena, le loro parole al settimanale Chi

“Siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. La vita vera è una sfida. Lavoro, distanza, valigie sempre in giro. Ma ci siamo dentro insieme. E questo fa la differenza”.

"Sapevo che era lui quello giusto. Io l’ho sentito da subito anche in Casa, ora di più. Quando è la persona giusta, lo sai. Con lui è semplice, anche quando sembra tutto complicato. Le valigie sono sempre pronte, sì. Ma ci troviamo sempre. E anche nelle piccole cose ci somigliamo: cucinare, fare la spesa, guardare una serie. È in quelle cose lì che capisci se funziona davvero”.