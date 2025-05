A cura della Redazione

Adesso è ufficiale: Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia. Dopo gli indizi e le indiscrezioni, la sorella di Loredana ha confermato la frequentazione con l’attore spagnolo, conosciuto durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Intervenuta ai microfoni di Alfonso Signorini nel format Boom, l’ex gieffina ha dichiarato: “Le foto mie e di Iago? Che dire, nulla che tu già non sappia, tu sai sempre tutto prima di tutti. Stiamo passando delle belle giornate, perché anche per noi è un po’ una piccola vacanza, direi meritata. Quindi niente, siamo in Puglia e siamo molto bene. Se io ho detto che mi sarebbe interessato frequentare Iago fuori dal programma? Sì è vero, hai visto che sono coerente?! Se alla mia famiglia piace Iago? Ma a chi è che non piace Iago?! Iago è una persona stupenda, insomma, è così come si vede, quindi è una persona abbastanza diretta e anche molto ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui. Adesso siamo insieme. Cosa ci diciamo a cena? Alfonso ma cosa vuoi, ma perché?! La prossima volta aspetto anche te. La prossima vacanza la fai in Puglia. Se vieni a reggere il moccolo? Ok”.

Jessica scopre della frequentazione tra Amanda e Iago, la sua reazione

Intanto, nel bel mezzo di una diretta, le fan di Jessica Morlacchi le hanno riferito della frequentazione tra Amanda e Iago, e la cantante è rimasta spiazzata: “Ci siamo salutate, ma purtroppo non l’ho più rincontrata, ma ci sarà modo. Se sta con Iago? Non lo so, non so nulla. Mi sono persa qualcosa. Ma veramente dite? No ragazzi davvero? A me fa piacere. Sono contentissima se così fosse. Se fosse vero cono molto felice per loro”.