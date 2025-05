Durante la sua ultima ospitata a Verissimo, Manuel Bortuzzo ha ammesso che lui e Lulù Selassiè si sono riavvicinati dopo la rottura “ufficiale”, sottolineando di non averlo mai negato. Tuttavia, in un’intervista del 2023 (rilasciata sempre a Silvia Toffanin), l’atleta paralimpico aveva dichiarato: “Sono single. Se ho mai più rivisto o risentito Lulù? No, zero. Io e lei abbiamo preso strade diverse e sto bene”.

Anche il legale della sedicente principessa etiope, Edoardo Albertario, ha smentito Bortuzzo in un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia nel programma 100X100 Parpiglia: “Sono qui per parlare in punto di diritto e in punto di fatto per quanto attiene al diritto. Nel senso che come ormai si sta parlando apertamente, noi abbiamo sempre parlato apertamente di quello che è nel fascicolo, di quello che è presente negli atti. Di questo riavvicinamento, di cui il Bortuzzo ha parlato, non vi è alcuna traccia nella sua denuncia. La sua denuncia ha una sua lunghezza, è composta in un determinato modo, e mai fa cenno ad un riavvicinamento. All’interno del fascicolo processuale non c’è un cenno che sia uno da parte del denunciante di un riavvicinamento. Lui sostiene di non averlo mai negato, quello che è certo è che non l’ha mai detto. Io questo posso dire”.

Ma non è tutto. Manuel, infatti, ha anche dichiarato che una delle sorelle di Lulù avrebbero chiesto ai suoi avvocati di ritirare la denuncia fatta: “Prima del processo poi sua sorella ha contattato il mio avvocato e gli ha proprio detto ‘ti prego non sappiamo come difenderla, vedi se puoi chiamare Manu e fargli ritirare la querela’. Ecco, non sapevano come difenderla perché sapevano che aveva sbagliato, ma ti pare che ritiro tutto?”.

Lulù Selassiè, il suo avvocato smentisce Manuel Bortuzzo

Proprio su questo punto, l’avvocato Albertario ha fatto una secca smentita, spiegando che le sorelle di Lulù non hanno mai contattato i legali di Manuel.

“Questo è il punto che mi duole di più, duole a me e al mio collega difensore, il bravissimo avvocato Vecchioni, perché stiamo di nuovo tra il fatto e il diritto. Bortuzzo riferisce di un episodio al quale lui non era presente perché sta parlando della penultima udienza e mi dispiace dirlo, ovviamente anche abilmente lui non si permette mai di fare il nome degli avvocati, ma purtroppo io posso dire con certezza che quello che lui ha raccontato non è mai avvenuto.

In primis perché alle ragazze – che sono sempre volute venire a supportare la sorella – è stato impedito proprio per scelta processuale di avere un confronto con chi che sia. Quindi non vi è mai stato un confronto diretto tra nessuna delle tre ragazze e i legali di Bortuzzo. E poi semplicemente il fatto che è stato raccontato non è mai avvenuto.

C’è stato però un confronto tra la nostra difesa e i difensori di Bortuzzo, un confronto abbastanza lungo – ha proseguito l’avvocato –, In quel momento veniamo a sapere dai difensori di Bortuzzo, che in verità il ragazzo ha sempre voluto solo delle scuse e noi, siccome il nostro interesse è sempre stato quello di tutelare Lulù Selassié, conoscendo anche l’ambiente romano, abbiamo detto ‘se questo è proviamo il contatto’. C’è stato questo tentativo di contatto, i legali hanno fatto una chiamata a Bortuzzo e non c’era più questa disponibilità alle scuse. Non è successo nient’altro.

Ma in tv sono state dette delle parole ben precise e eventualmente Bortuzzo ne risponderà. Ma è stato detto, che la sorella è andata a dire ‘non sappiamo come difenderla, vi prego ritirate la denuncia’. Questo non è vero, ma lo sanno benissimo anche i legali di Bortuzzo. Di certo il problema non è mai stato come sapersi difendere, semplicemente questo fatto non è mai avvenuto. Peraltro viene raccontato da una persona che quel giorno non c’era. Il signor Bortuzzo in udienza quel giorno non c’era, il signor Bortuzzo è venuto solo all’ultima sua udienza. Ma sfido comunque, sfido anche il legale di Bortuzzo, con cui sono in ottimi rapporti, a venire a dire che è mai successa questa cosa. Mai, ma semplicemente perché le ragazze all’interno del Tribunale non hanno mai parlato con nessuno per scelta della difesa”.