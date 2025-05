The Couple non convince. Il reality show condotto da Ilary Blasi (che altro non è che un Grande Fratello in cui si gareggia in coppia) ha debuttato con il 18% di share e 2,3 milioni di telespettatori. Poi è crollato a 1,5 milioni con il 13% di share per poi scendere ulteriormente lo scorso lunedì a 1,3 milioni e il 10% di share. Un flop, quello degli ascolti, che ha allarmato Mediaset e ha scatenato le voci secondo le quali sarebbe stato chiuso in anticipo.

La scorsa settimana hanno iniziato a circolare dei rumor insistenti secondo i quali il Biscione avrebbe pensato di anticipare la finale di The Couple di qualche settimana, e potrebbe davvero essere così. Secondo delle fonti contattate da FanPage, a Mediaset qualcuno avrebbe ipotizzato uno stop immediato per il programma di Ilary Blasi, ma questa possibilità è stata scartata. Sembra invece che The Couple proseguirà per altre due o tre puntate, anche per giustificare il montepremi da un milione di euro.

“Tra i corridoi Mediaset si parla di numeri che giustificherebbero una chiusura praticamente immediata, seduta stante, se non fosse per un piccolo problema che costringe a una prosecuzione obbligata. La dinamica di gioco va portata quantomeno a conclusione, se pure in una forma parziale, ma soprattutto c’è un elemento sostanziale: il montepremi da 1 milione di euro per la coppia vincitrice. È quindi inevitabile pensare che la chiusura immediata non sia un’ipotesi percorribile e, stando a quanto apprende Fanpage, che The Couple dovrà forzatamente proseguire per almeno altre due o tre puntate (12 o 19 maggio), tempo utile per portare a conclusione le dinamiche di gioco e giustificare la vincita succulenta”.