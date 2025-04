I fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non riescono proprio a rassegnarsi alla fine della loro turbolenta storia d’amore, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo un lungo confronto, durato circa quattro ore, l’ex velina di Striscia la Notizia ha detto di essere rimasta ferma sulla sua posizione, ovvero quella di non tornare tra le braccia dell’ormai ex fidanzato.

Le parole di Shaila dopo il confronto con Lorenzo

“Cosa ci siamo detti in questa chiamata? È stato un bel dialogo, ci siamo detti tutto, abbiamo ripercorso tante cose e ci siamo perdonati. Ci siamo detti le cose che non vanno, abbiamo fatto le scuse dovute dove dovevano esserci. Abbiamo chiarito e questo era l’importante. Abbiamo riconosciuto sbagli e tante situazioni accadute in quei mesi di relazione. Tutti e due abbiamo convenuto che non è stato trovato un punto di incontro. Spero che mi seguirete per la persona che sono e non solo per la storia che ho avuto. Ora sono single, però mi auguro che mi stimiate a parte la persona che sceglierò di avere al mio fianco, chiunque essa sarà. Quando non lo so, al momento non sono fidanzata. A parte questo ho tanto su cui lavorare, nessuno è perfetto e dobbiamo tutti imparare e crescere”.

La versione di Lorenzo Spolverato

Dal canto suo, Lorenzo avrebbe preferito avere un faccia a faccia dal vivo con Shaila, ma ha accettato quello che era il volere della ballerina napoletana: “[...] Sempre nel rispetto di quella videochiamata, del fatto che non voleva vedermi, ho detto ‘stai al tuo posto’. Ero ricoperto dalla delusione, ma nel futuro non si sa. Dire che siamo amici, non adesso. Siamo due persone che si sono frequentate, che hanno avuto una relazione un po’ particolare in un contesto surreale. Le voglio un mondo di bene, non le auguro il male. Continuo a tutelarla, tutelo me e cerco di tutelare lei e la nostra relazione. Le auguro il meglio, ma dire che adesso siamo amici non è possibile. Ognuno ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi, sto affrontando ancora questa delusione perché in videochiamata non ho avuto delle scuse approfondite per come si è comportata, ma non la odio e non la odierò mai. Quello che abbiamo vissuto è prezioso, a volte la delusione copre tutto e mi dice di concentrarmi su di me ed è quello che voglio fare. Ovviamente la tutela andrà avanti nei confronti di entrambi.

Per quanto io possa avere sempre questo sorriso da ebete, dentro ho un cuoricino e vivo di emozioni, mi imbarazzo, sono anche io ogni tanto timido ed è come se mi mancasse un pezzo, se provassi una sensazione di vuoto. Ho pensato tanto a lei, ero in balia nel mezzo di una serie di emozioni nuove ed ero appena uscito dalla Casa del Grande Fratello dove ho vissuto 200 giorni. Ho cercato di recuperare le mie abitudini, mi fermavo a volte e pensavo a lei, mi mancava un pezzo”.

"Lorenzo e Shaila avvistati nello stesso hotel di Milano", la segnalazione

Intanto, è di pochi istanti fa una segnalazione arrivata in direct a Deianira Marzano che parla di un presunto avvistamento di Shaila e Lorenzo. Stando a quanto si legge, entrambi sarebbero stati visti entrare nello stesso hotel di Milano a distanza di qualche minuto l’una dall’altro. Tuttavia, è bene specificare che non esista alcuna conferma al riguardo.

“Ciao, ti scrivo per segnalarti una cosa: stanotte Lorenzo e Shaila sono stati visti entrare nello stesso hotel di Milano, ma a distanza di qualche minuto l’uno dall’altra. Prima è arrivato lui, in una macchina anonima, con cappellino e cappuccio della felpa tirato su. Poi è arrivata lei in taxi, anche lei vestita in modo simile, con cappellino e cappuccio. Sono entrati separatamente”.