Mancava un solo tassello per definire il cast completo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e adesso è anche arrivata l’ufficialità. Davide Maggio ha annunciato che la trattativa “in via di definizione” con Dino Giarrusso, ex Iena ed esponente del Movimento 5 Stelle, è andata a buon fine, e dunque il catanese si aggiunge alla lista definitiva dei venti naufraghi che sbarcheranno in Honduras.

“Davide Maggio aveva anticipato che lo sceneggiatore e politico siciliano, ex iena nel programma di Italia 1, era ancora in trattative con la produzione e oggi è arrivata l’attesa e non scontata fumata bianca: la firma sul contratto. E’ così il ventesimo e ultimo concorrente del reality condotto da Veronica Gentili”.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prenderà il via su Canale 5 mercoledì 7 maggio. Per quanto riguarda il cast, da una parte ci sono dieci giovani, dall’altra dieci over 40.

L'Isola dei Famosi, team over 40

Mario Adinolfi (giornalista)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Antonella Mosetti (showgirl)

Alessia Fabiani (showgirl)

Mirko Frezza (attore)

Paolo Vallesi (cantante)

Omar Fantini (comico)

Loredana Cannata (attrice)

Cristina Plevani (vincitrice del Grande Fratello)

Dino Giarrusso (ex iena ed esponente del M5S)

L'Isola dei Famosi, team giovani

Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne)

Nunzio Stancampiano (ex allievo di Amici)

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)

Samuele Bragelli (Spadino di Italia Shore)

Camila Giorgi (ex tennista)

Chiara Balistreri (caso di cronaca giudiziaria)

Carly Tommasini (attivista)

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Leonardo Brum (modello)

Ibiza Altea (modella)