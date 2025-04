Secondo il settimanale Chi non ci sono dubbi: Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. Il magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, ha mostrato delle foto che sembrano essere inequivocabili ma, nonostante ciò, la nota influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha confermato di essere in dolce attesa. Tutt’altro. In un video su Instagram, la De Lellis ha detto: “Invece di rompere le p4lle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

La presunta gravidanza di Giulia De Lellis arriva in contemporanea con quella (certa) di Elisa Visari, attuale compagna di Andrea Damante. Al riguardo, Chi Magazine ha scritto: “Per uno scherzo del destino, anche lui sta per avere un figlio. Nei giorni scorsi, con la fidanzata Elisa Visari, ha annunciato che diventerà papà. Giulia non ha commentato pubblicamente la notizia, ma è facile pensare che abbia sorriso di questa coincidenza che ancora una volta la unisce, a distanza, alla persona con cui il suo percorso nel mondo nello spettacolo è iniziato. Un percorso che l’ha portata, oggi, a essere un’imprenditrice di successo”.