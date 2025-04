Nuovo amore per Jannik Sinner. Dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaya, il tennista altoatesino ha iniziato una frequentazione con Lara Leito, 31 anni, modella russa ed ex compagna dell’attore Premio Adrien Brody. La nuova coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi.

“Jannik Sinner ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno al Monte Carlo Country Club, in vista del ritorno ufficiale alle competizioni previsto per gli imminenti Internazionali Bnl d’Italia. Sugli spalti, oltre al suo staff, erano presenti i soliti appassionati pronti ad ammirarne i colpi. Ma stavolta c’era una presenza nuova, impossibile da non notare: Lara Leito, bellissima, si è accomodata in tribuna – si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini -. All’inizio, nulla di insolito – ha preso lo smartphone e ha iniziato a riprendere Jannik, come fanno molti – ma poi qualcosa ha attirato l’attenzione. Lara si è alzata per salutare Darren Cahill, uno degli allenatori di Sinner, e gli altri membri del team. Un gesto che ha svelato una certa familiarità con l’entourage del tennista. Ma la conferma è arrivata al termine dell’allenamento: Jannik si è avvicinato, l’ha abbracciata con naturalezza e insieme si sono diretti al ristorante del circolo. Dopo circa un’ora, usciti fianco a fianco, sono stati visti allontanarsi a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner. Lei è scesa in centro, e proprio lì, prima di salutarsi, è scattato il bacio”.

(foto Chi Magazine)

E ancora: “Lara Leito è una habituée del glamour internazionale: frequenta gli eventi esclusivi del Principato e della Costa Azzurra, come il Gala Global Ocean Opera, il Monte Carlo Film Festival e il Festival di Cannes, dove nel 2012 conobbe Adrien Brody (prima ancora era stata legata all’attore francese Olivier Martinez). Ma, oggi, le passioni cinematografiche di Lara sembrano un ricordo: ora le sue attenzioni sono tutte per il tennis e per il suo numero uno”.

Sembra che la relazione tra la modella e il campione sia nata nel periodo di pausa forzata di Sinner. Il 14 febbraio 2025 il tennista ha accettato un accordo con la Wada (Agenzia Mondiale Antidoping), patteggiando una squalifica di tre mesi per una violazione delle regole antidoping (in merito alla quale lui ha sostenuto che la contestata esposizione al clostebol, sostanza proibita, fosse avvenuta inavvertitamente a causa di un trattamento ricevuto da un membro del proprio staff).

(foto Chi Magazine)