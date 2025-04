Fedez non ha mai negato la sua antipatia nei confronti di Myrta Merlino. Il rapper si è spesso scontrato con la conduttrice di Pomeriggio Cinque, e nell’ultima puntata di Pulp Podcast ha parlato nuovamente della giornalista, contestando la scelta del Presidente Sergio Mattarella di assegnarle un premio per il lavoro da lei svolto.

La puntata del podcast che Fedez conduce insieme a Mr Marra era incentrata su Pier Paolo Pasolini, e come ospite è stato chiamato Stefano Maccioni, giornalista e avvocato, che da sempre chiede che il caso sulla scomparsa dello scrittore venga riaperto per poter indagare, e portare alla luce verità che potrebbero essere sfuggite all’epoca dagli inquirenti. In chiusura di puntata, l’ex marito di Chiara Ferragni, in supporto anche al suo ospite, ha fatto una considerazione sui premi assegnati dal Presidente della Repubblica e ha detto: “Posso fare un altro appello? Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una cavolo di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre faceva i bisogni, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr)? Chiudo così. Grazie Myrta”.