Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di The Couple, slittata di una settimana dopo la morte di Papa Francesco. Disastro in termini di ascolti per il reality show di Ilary Blasi, che è stato visto da 1.328.000 di telespettatori con uno share pari al 10,9%. Su Rai 1, Ulisse – Il piacere della Scoperta ha interessato, invece, 3.038.000 spettatori con uno share pari al 18,3%.

The Couple ha debuttato su Canale 5 con il 18,55% di share, una percentuale tutt’altro che esaltante. Ma il vero flop è arrivato con la seconda puntata, crollata al 13%. Da quel momento hanno iniziato a circolare le prime voci circa una chiusura anticipata del reality show di Ilary Blasi. Al riguardo, l’ex firma di TvBlog, Hit, nella sua newsletter ha scritto: “All’inizio erano previste otto puntate, ma visto lo share, il nuovo programma di Ilary Blasi potrebbe chiudere prima. In una sola puntata sono scesi di ben cinque punti di share. Secondo le ultime indiscrezioni la finale potrebbe essere anticipata di tre settimane”. Dunque, dalle otto puntate previste, The Couple potrebbe salutare dopo solo cinque.