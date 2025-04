La scorsa domenica, Manuel Bortuzzo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare della vicenda giudiziaria che lo vede coinvolto insieme alla sua ex fidanzata Lulù Selassiè, condannata per stalking ad un anno e otto mesi con pena sospesa. L’atleta paralimpico ha ammesso per la prima volta che dopo la rottura “ufficiale”, lui e la sedicente principessa etiope si sono riavvicinati.

Le sorelle di Lulù, Jessica e Clarissa ,hanno replicato alle parole di Manuel, chiedendo anche il diritto di replica dopo le sue dichiarazioni a Verissimo. In attesa di scoprire se Silvia Toffanin darà modo di parlare anche alle tre ex vippone, nella giornata di ieri Gabriele Parpiglia si è occupato della vicenda nel corso di 100X100 Parpiglia, in onda su Studio 100. Il legale della Selassiè ha dichiarato che le sorelle potrebbero anche denunciare Bortuzzo: “Se Clarissa, Lulù e Jessica prenderanno dei provvedimenti legali dopo le dichiarazioni che Manuel Bortuzzo ha rilasciato a Verissimo? Ne hanno sicuramente diritto, perché è stato attribuito loro dei fatti determinati e gli estremi per la diffamazione ci sono tutti. Poi è una valutazione personale che faranno le ragazze insieme a noi legali, però visto che è stato raccontato un fatto mai avvenuto, davanti a milioni di persone, ci sono gli estremi. Se loro vorranno agire avranno la loro difesa alle spalle”.

Subito dopo l’intervento dell’avvocato, Parpiglia ha rivelato che Jessica, Lulù e Clarissa hanno intenzione di denunciare Manuel: “Ci stanno seguendo le ragazze. Mi ha scritto Jessica e mi ha detto che loro denunceranno. Quindi alla domanda di prima fatta all’avvocato, abbiamo una risposta. Probabilmente denunceranno con un altro avvocato dello stesso studio, ma loro denunceranno”.