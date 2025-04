Come rivelato nelle scorse ore da Deianira Marzano, Lorenzo Spolverato sarà presto protagonista di un nuovo progetto televisivo (clicca QUI per l’articolo). Ma se il futuro lavorativo dell’ex concorrente del Grande Fratello promette bene, lo stesso non si può dire per le sue vicende sentimentali. Dopo essere stato scaricato in diretta televisiva da Shaila Gatta durante la finale del GF dello scorso 31 marzo, Lorenzo non è infatti riuscito a riavvicinarsi all’ex velina che, almeno fino ad ora, è rimasta ferma sulla sua posizione, ovvero quella di non voler tornare con il modello milanese.

Spolverato ha ammesso più volte nei giorni scorsi di aver provato a ricucire lo strappo, ma senza fortuna, perché Shaila finora ha sempre rifiutato d’incontrarlo, respingendo anche l’ultimo “assalto” di pochi giorni fa: "Michael (Castorino, ndr) ha proposto anche un incontro, ma lei ha rifiutato”, ha ammesso Lorenzo.

Insomma, la ballerina napoletana ritiene la storia con Lorenzo un capitolo ormai chiuso, come testimoniato da una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. Una fan dell’ex gieffina, infatti, ha raccontato di averla incontrata a Mergellina, e le ha chiesto se si fosse lasciata con Lorenzo. La risposta di Shaila è stata la seguente: “Da mo!”. Inoltre, la mamma dell’ex velina, la signora Luisa, avrebbe applaudito a chi sosteneva che Spolverato fosse una persona “tossica”.