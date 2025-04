Lorenzo Spolverato, senza dubbio tra i protagonisti, nonché la figura più controversa e divisiva della diciottesima edizione del Grande Fratello, sarebbe corteggiato dalla televisione, e presto potrebbe tornare sul piccolo schermo.

Insieme a Shaila Gatta, Lorenzo è stato uno dei mattatori dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, che ha avuto come filo conduttore principale la passionale quanto burrascosa storia d’amore (giunta al capolinea) tra l’ex velina di Striscia la Notizia e il modello milanese. Se tra i due ex gieffini la relazione è ormai andata in archivio, Spolverato potrebbe presto “consolarsi” gettandosi a capofitto nel lavoro. Lo ha svelato Deianira Marzano: “Nei corridoi Mediaset si mormora spesso il nome di Lorenzo Spolverato, protagonista indiscusso di un nuovo progetto televisivo, cucito su misura per la sua personalità! Si preannuncia una stagione ricca di successi per l’ex gieffino, che ancora non immagina cosa lo aspetta. Più di questo ora non possiamo svelare”. Sulla questione è intervenuto anche Amedeo Venza: “Lorenzo è tra quelli più richiesti ovunque! E mi sa che lo vedremo presto anche sulle consolle”.

Lorenzo Spolverato e il confronto con Shaila Gatta

“Le scrivo, la chiamo, nessuna risposta. Passa mezz’ora, passano 45 minuti, passa un’ora e dico ‘no ma come mai? Io voglio sentirla, sono qui che aspetto soltanto lei’. Ho insisto e ho scritto al papà, non sapevo neanche come muovermi, volevo un confronto con lei e mi sono permesso di scrivere a lui persona dolcissima, che poi mi ha chiamato e questo risale all’11 aprile”.

E ancora: “Io non avevo il suo numero salvato, era tutto strano, stavo mangiando una piadina, vedo un numero e rispondo perché rispondo sempre. Neanche dalla voce l’avevo riconosciuta, avevo la piadina in bocca e mi stavo per strozzare, metto giù la piadina esco e la richiamo. Ero emozionato, perché ho detto chissà come va, chissà cosa succede. Ero euforico, anche sofferente, però era il primo step per vedere come sarebbe andata.

Sempre nel rispetto di quella videochiamata, del fatto che non voleva vedermi, ho detto ‘stai al tuo posto’. Ero ricoperto dalla delusione, ma nel futuro non si sa. Dire che siamo amici, non adesso. Siamo due persone che si sono frequentate, che hanno avuto una relazione un po’ particolare in un contesto surreale. Le voglio un mondo di bene, non le auguro il male. Continuo a tutelarla, tutelo me e cerco di tutelare lei e la nostra relazione. Le auguro il meglio, ma dire che adesso siamo amici non è possibile. Ognuno ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi, sto affrontando ancora questa delusione perché in videochiamata non ho avuto delle scuse approfondite per come si è comportata, ma non la odio e non la odierò mai. Quello che abbiamo vissuto è prezioso, a volte la delusione copre tutto e mi dice di concentrarmi su di me ed è quello che voglio fare. Ovviamente la tutela andrà avanti nei confronti di entrambi.

Per quanto io possa avere sempre questo sorriso da ebete, dentro ho un cuoricino e vivo di emozioni, mi imbarazzo, sono anche io ogni tanto timido ed è come se mi mancasse un pezzo, se provassi una sensazione di vuoto. Ho pensato tanto a lei, ero in balia nel mezzo di una serie di emozioni nuove ed ero appena uscito dalla Casa del Grande Fratello dove ho vissuto 200 giorni. Ho cercato di recuperare le mie abitudini, mi fermavo a volte e pensavo a lei, mi mancava un pezzo”.