Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 24. Per ricordare Papa Francesco, i cui funerali si sono svolti proprio ieri mattina, Maria De Filippi ha scelto di trasmettere una delle frasi più celebri del Pontefice dedicata proprio ai giovani: “Non lasciatevi rubare la speranza, per favore”. Inoltre, in rispetto della giornata particolare in cui il talent show è andato in onda, probabilmente, è stato deciso di non lasciare spazio né a momenti comici, né al consueto guanto che vede sfidarsi i professori di canto e di ballo in sfide comiche di canto e di ballo.

Per quanto riguarda la gara, invece, gli allievi sono sfidati divisi in due squadre. Dopo la decisione di Francesco Fasano, TrigNo e Nicolò Filippucci di unirsi per fronteggiare al meglio gli avversari, e al ballottaggio finale si sono scontrati Nicolò, TrigNo e Chiara Bacci. Il primo a salvarsi è stato Filippucci, e così a concorrere per mantenere un posto all’interno della scuola sono stati i due fidanzati Chiara e TrigNo, che hanno vissuto il momento con grande dispiacere, consapevoli del fatto che dopo il verdetto avrebbero dovuto separarsi per qualche settimana.

Al termine delle loro esibizioni, però, c’è stato un inaspettato colpo di scena. Cristiano Malgioglio, infatti, si è categoricamente rifiutato di votare, spiegando che aveva bisogno di tempo per riflettere e che non poteva prendere una decisione affrettata, trattandosi di due grandi talenti: “Maria mi dispiace ma io stasera non voto, scusami. Mi puoi anche licenziare, ma io stasera non me la sento, sono due talenti meravigliosi e io non voglio che vanno a casa. Ho bisogno di riflettere, in questo momento non riesco a votare, la mia testa mi dice di no. Malgioglio non vota!”.

I ragazzi sono poi rientrati in casetta, e Chiara ha cercato di rassicurare il fidanzato: “Vada come deve andare. Nel peggiore dei casi ci rivedremo tra tre settimane. Ho dato tutto quello che potevo”.

La De Filippi si è poi collegata con i ragazzi e ha spiegato loro cosa è successo dopo la loro uscita, ribadendo che Malgioglio non ha voluto votare e che, dato che il suo voto sarebbe stato determinante, l’eliminazione sarà rimandata alla prossima settimana: “Il voto di Cristiano è determinante e quindi attualmente rimanete tutti e due. Posso dirvi che adesso non c’è nessuna eliminazione, rimanete entrambi, almeno fino alla prossima settimana. Ora ci sono due possibilità. Forse all’inizio della puntata ci sarà bisogno di un’esibizione. Può essere che verrà chiamato a votare solo Cristiano e sarà quindi lui a decidere chi resta, oppure saranno convocati tutti i giurati e si ripeterà la votazione dopo delle vostre esibizioni”.