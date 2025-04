Chi partecipa al Grande Fratello viene pagato, ma esistono delle grosse differenze in termini di cachet. I personaggi famosi, infatti, guadagnano molto di più dei cosiddetti “nip”, ovvero quelli sconosciuti.

Durante una sua ospitata a Tutti Santi Podcast, Letizia Petris, ex concorrente della diciassettesima edizione del GF (quella vinta da Perla Vatiero), ha rivelato che lei e gli altri nip hanno guadagnato 50 euro al giorno: “Se ci pagano per stare dentro al Grande Fratello? Sì certo, c’è un corrispettivo, prendiamo un tot al giorno. Vuoi sapere quanto di preciso^ Sì, sono 50 Euro giornalieri. Se questo vale per tutti? No, non c’è uno standard, ma una divisione in due blocchi. Io parlo dei nip, i non conosciuti. I vip guadagnano tanto, molto di più. Se per me adesso ha inciso molto a livello economico il Grande Fratello? Tanto, ha inciso tantissimo. Adesso mi posso permettere una vita migliore, più benestante di prima”.

Nell’edizione del Grande Fratello che si è appena conclusa, Mariavittoria Minghetti ha invece rivelato che lei e gli altri inquilini “non famosi” guadagnavano 80 euro al giorno: “Se è vero che prendiamo come i famosi? Assolutamente no. Guarda che a me non pagano nulla, proprio una miseria. Ti assicuro che c’è differenza tra noi e chi entra da personaggio. Non potevo dirlo? Ma vabbè è la verità, mica dico bugie. Poi devono sapere tutti. Io prendo 80 Euro al giorno. Lo devono sapere, devo dirlo. Carta canta, è quello che piglio e lo dico, mica è scorretto”.

L’anno scorso, Marco Maddaloni ha dichiarato di aver percepito 5 mila euro a settimana, mentre durante l’ultima edizione Vip del GF, Dagospia aveva rivelato che Wilma Goich ne guadagnava 9 mila a settimana.