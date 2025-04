Nelle ultime settimane si è a lungo parlato del flirt tra Sophie Codegoni e Nicolò Fagioli. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e il calciatore della Fiorentina avrebbero avuto una storia – confermata da vari esperti di gossip – senza però mai uscire allo scoperto. Tuttavia, nelle ultime ore è arrivata la notizia che i due avrebbero deciso di scrivere la parola fine alla frequentazione. A svelarlo è stata Deianira Marzano, che ha parlato di una vera e propria chiusura, sottolineando che si sarebbe trattato di una semplice conoscenza che, però, non si è trasformata in una vera e propria relazione.

Intanto, sempre alla Marzano è arrivata la segnalazione relativa ad un presunto incontro avvenuto in trattoria tra Alessandro Basciano, ex di Sophie Codegoni, e Nicolò Fagioli. Non è chiaro se l'incontro tra il dj e il calciatore ci sia stato meno (non esiste alcuna prova fotografica), né cosa si siano detti.

Sophie Codegoni, la vicenda giudiziaria con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni non arriva da un periodo semplice. La relazione con Alessandro Basciano, padre di sua figlia Céline Blue, è finita con pesanti accuse per molestie e stalking. Proprio di recente, i giudici del Tribunale del Riesame di Milano hanno deciso che il dj ligure dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri, e non potrà in alcun modo comunicare con la figlia se non sarà presente la madre. E’ bene specificare che al momento la misura resta sospesa per consentire a Basciano di presentare ricorso in Cassazione.