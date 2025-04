Dopo i rumor dell’ultima settimana circa un presunto clima di tensione tra Ignazio Moser e Belen Rodriguez, nelle ultime ore ha preso piede un’altra clamorosa indiscrezione: la showgirl argentina e sua sorella Cecilia Rodriguez sarebbero ai ferri corti.

A sganciare la bomba è stata Deianira Marzano: “Altro che indiscrezioni. Il vero scoop è uno solo: Belen e Cecilia hanno litigato e stavolta è rottura”.

Ma cosa avrebbe portato Belen e Cecilia ad allontanarsi? Come si legge sulle pagine di Elle, tutto sarebbe iniziato dopo che la conduttrice avrebbe scherzato e ballato con Andrea Damante, ex amico di Ignazio Moser (amicizia finita dopo che l’ex vippone avrebbe iniziato a frequentare Tony Effe e la storica ex fidanzata del dj, ovvero Giulia De Lellis).

Secondo quanto rivelato da Il Giornale, invece, i due ex concorrenti della seconda edizione Grande Fratello Vip si sarebbero “indignati” in seguito a un balletto sexy di Belen a un party, mentre in consolle c’era proprio Damante: “Belen si sarebbe esibita in un ‘balletto sexy’ in consolle, vicino a Damante. Ciò avrebbe fatto infuriare prima di tutto Elisa Visari, compagna di Damante, e poi Ignazio e Cecilia”.