Nelle ultime ore, Gemma Palagi, una delle blogger che riporta le anticipazioni di Uomini e Donne ha annunciato la scelta di Gianmarco Steri. Tuttavia, l’indiscrezione si è rivelata infondata. A spiegare cos’è accaduto è stata proprio lei attraverso un video su Instagram.

“La persona che mi ha raccontato della scelta che poi non c’è stata, non è una persona che conosce Gianmarco. Gli amici di Gianmarco non vanno a dire anticipazioni false, non è così. Non ho contatti diretti con nessun amico di Gianmarco […] Lei è semplicemente una ragazza che aveva una conoscenza che era alla registrazione, ma si sono sbagliate. Mi ha scritto subito un’altra ragazza che era alla registrazione e quelle che vi ho dato adesso sono le vere anticipazioni”.

Lo stesso Lorenzo Pugnaloni, collega che riporta le anticipazioni di Uomini e Donne, ha smentito immediatamente la notizia: “Non c’è stata nessuna scelta, fake news quella che sta girando”.

Cosa sarebbe davvero accaduto nel trono di Gianmarco Steri

“Gianmarco e Nadia hanno discusso in camerino dopo la scorsa volta e a fine esterna si sono baciati. Anche Gianmarco e Cristina si sono baciati in esterna - le parole di Gemma Palagi -. In studio c’è stato un confronto molto acceso fra Cristina e Gianmarco. Lei lo vede che non ci sta con la testa quando è con lei, come se pensasse ad altro, ovvero a Nadia. Il confronto finisce con lei che gli lancia il cartellino e se ne va. Gianmarco ha ballato due volte con Nadia ed erano molto vicini. Le impressioni della mia talpa: per lei la scelta sarà Nadia. Gianmarco, infatti, non è uscito per riprendere Cristina. Nelle esterne Cristina gli ha detto che lo bacerebbe tutto il giorno, Nadia invece gli ha fatto una sfuriata in camerino, hanno litigato parecchio. Lei è stata molto aggressiva, tanto che ha un po’ destabilizzato Gianmarco. Dopodiché si è resa conto della cavolata fatta ed è tornata indietro baciandolo appassionatamente”.