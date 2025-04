Come rivelato nelle scorse ore da Deianira Marzano, Lorenzo Spolverato sarà presto protagonista di un nuovo progetto televisivo (clicca QUI per l’articolo). Ma se il futuro lavorativo dell’ex concorrente del Grande Fratello promette bene, lo stesso non si può dire per le sue vicende sentimentali.

Dopo essere stato mollato in diretta televisiva da Shaila Gatta durante la finale del GF dello scorso 31 marzo, Lorenzo non è infatti riusciti a riavvicinarsi all’ex velina che, almeno fino ad ora, è rimasta ferma sulla sua posizione, ovvero quella di non voler tornare con il modello milanese, con il quale ha avuto una relazione “tossica”.

Spolverato ha ammesso più volte nei giorni scorsi di aver provato a ricucire lo strappo, ma senza fortuna, perché Shaila finora ha sempre rifiutato d’incontrarlo, respingendo anche l’ultimo “assalto” di pochi giorni fa: "Michael (Castorino, ndr) ha proposto anche un incontro, ma lei ha rifiutato”, ha ammesso Lorenzo. Al tempo stesso, però, l’ex gieffino ha smentito con decisione il rumor esploso nei giorni scorsi, che parlava di una sua relazione con una nota giornalista Mediaset: "Non ho nessun flirt, men che meno con giornaliste”.

La telefonata tra Shaila e Lorenzo

"Cosa ci siamo detti in questa chiamata? È stato un bel dialogo, ci siamo detti tutto, abbiamo ripercorso tante cose e ci siamo perdonati. Ci siamo detti le cose che non vanno, abbiamo fatto le scuse dovute dove dovevano esserci. Abbiamo chiarito e questo era l’importante. Abbiamo riconosciuto sbagli e tante situazioni accadute in quei mesi di relazione. Tutti e due abbiamo convenuto che non è stato trovato un punto di incontro. Spero che mi seguirete per la persona che sono e non solo per la storia che ho avuto. Ora sono single, però mi auguro che mi stimiate a parte la persona che sceglierò di avere al mio fianco, chiunque essa sarà. Quando non lo so, al momento non sono fidanzata. A parte questo ho tanto su cui lavorare, nessuno è perfetto e dobbiamo tutti imparare e crescere”.