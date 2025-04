Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Alessio Corvino, scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne, sembra aver ritrovato l’amore con una sua ex.

Negli ultimi giorni, infatti, l’ex corteggiatore campano ha pubblicato sui social alcune immagini che confermerebbero il ritorno di fiamma con Dalila D’Andrea, con la quale ha avuto una storia d’amore prima di partecipare al dating show di Maria De Filippi.

“Dopo la rottura con Lavinia Mauro, avvenuta circa un anno fa, si era iniziato a vociferare di un ritorno di fiamma tra Alessio e Dalila. I due erano stati avvistati insieme in diverse occasioni, già dall’ottobre 2023, e alcune segnalazioni erano giunte anche all’esperta di gossip Deianira Marzano - si legge su LolloMagazine -. Nonostante i rumor, Alessio aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, limitandosi a condividere solo scatti legati alla sua carriera di modello e influencer.

Ma il 25 aprile qualcosa è cambiato: Corvino ha pubblicato una serie di storie Instagram che non lasciano più spazio ai dubbi. Tra voli diretti verso la Costa Azzurra, foto in compagnia di una ragazza dai lunghi capelli biondi e teneri scatti a pranzo in una location da sogno, la presenza di Dalila è diventata evidente. A rendere tutto ancora più chiaro, il fatto che anche Dalila D’Andrea ha postato la stessa foto sui suoi social”.

Mentre Lavinia Mauro fa coppia fissa ormai da qualche mese con Gow Tribe, producer molto vicino ad Achille Lauro, adesso anche Alessio Corvino sembra aver voltato definitivamente pagina.