Arrivano ulteriori conferme circa la frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia. Le prime uscite tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello sono state tutte in compagnia di amici ed ex gieffini, ma di recente la conoscenza tra i due sarebbe arrivata ad una svolta.

Nelle scorse settimane era stato anche Alfonso Signorini ad annunciarlo durante una puntata di Boom mentre era al telefono con Loredana Lecciso: “Tra l’altro, ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”. Immediata la reazione della sorella di Amanda: “Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono ed erano a cena insieme! Va beh, dai, intanto c’è una bellissima amicizia ed è già una cosa bella”.

Ovviamente fra Amanda e Iago c’è più di un’amicizia: i due sono una coppia a tutti gli effetti, anche se per il momento hanno scelto di non uscire allo scoperto. Nelle ultime ore, infatti, non è passata inosservato un video pubblicato dall’attore spagnolo nel quale si vede in lontananza una donna sdraiata su un’amaca, e per i fan della coppia non ci sono dubbi: si tratta proprio della Lecciso.