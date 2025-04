Importanti novità su Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da LolloMagazine, infatti, le registrazioni del dating show di Maria De Filippi sarebbero agli sgoccioli.

La prossima settimana sono previste le ultime due registrazioni, che segneranno di fatto la conclusione di questa stagione dell’amatissimo programma di Canale 5. Con le registrazioni che si avviano alla conclusione, è attesissima anche la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano si prepara a vivere il momento più importante del suo percorso all’interno del programma, che dovrebbe avvenire proprio nel corso delle prossime registrazioni.

Per quanto riguarda la messa in onda, Lollo Magazine ha anticipato che la stagione di Uomini e Donne si concluderà ufficialmente venerdì 23 maggio, giorno in cui il pubblico dovrà salutare il programma per la consueta pausa estiva.