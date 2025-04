La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è pronta a partire. Mercoledì 7 maggio andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata del celebrity survivor, che vedrà al timone Veronica Gentili, la quale sarà affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di opinionista. L’inviato in Honduras, invece, sarà Pierpaolo Pretelli, che nelle ultime ore ha anche rivelato la durata del programma.

“Sono molto emozionato, ho iniziato già a fare la valigia. Una grande valigia, perché saranno dieci lunghe settimane di questa avventura. Non vedo l’ora di partire, di vivere questa esperienza, anche se non sono un naufrago. Sarà un’esperienza indimenticabile. Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. Mi mancherà Giulia, ovviamente. L’affetto fisico sarà quello che mi mancherà di più. Cosa farò prima di partire? Mangerò due pizze. Perché so che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando, però magari porto un po’ di italianità”.

Stando alle parole di Pierpaolo Pretelli, L’Isola dei Famosi andrà in onda dal 7 maggio al 16 luglio, ma nessuna delle edizioni precedenti aveva chiuso i battenti in piena estate. Le due edizioni del reality che hanno chiuso quasi a luglio sono state la 16 e la 17, le cui finali sono andate in onda il 19 e il 27 giugno. Pretelli ha dichiarato che “questa avventura durerà dieci settimane”, dunque 70 giorni in totale, 59 giorni di più della passata edizione.