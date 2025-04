Adesso non sembrano esserci più dubbi: Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia. Nelle ultime ore, infatti, sono arrivate ulteriori conferme circa la frequentazione – non ancora ufficializzata – tra i due ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

Le prime uscite tra la sorella di Loredana e l’attore spagnolo sono state tutte in compagnia di amici ed ex gieffini, ma di recente la conoscenza tra i due sarebbe arrivata ad una svolta. Nelle scorse settimane era stato anche Alfonso Signorini ad annunciarlo durante una puntata di Boom mentre era al telefono con Loredana Lecciso: “Tra l’altro, ti do uno spoiler, ma tanto lo saprai già: tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione”. Immediata la reazione della sorella di Amanda: “Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono ed erano a cena insieme! Va beh, dai, intanto c’è una bellissima amicizia ed è già una cosa bella”.

Ovviamente fra Amanda e Iago c’è più di un’amicizia: i due sono una coppia a tutti gli effetti, anche se per il momento hanno scelto di non uscire definitivamente allo scoperto. Tuttavia, due video pubblicati da entrambi gli ex gieffini sui rispettivi profili Instagram non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio: la Lecciso e Garcia sono una coppia, e a questo punto i fan non vedono l’ora che arrivi l’annuncio.