Pochi istanti dopo la fine della terza puntata di The Couple, Laura Maddaloni si è appartata in cucina con Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei. Poco dopo, la judoka si è diretta in lacrime verso la camera da letto, dove è stata seguita dalla sua partner che le ha chiesto cosa le stesse succedendo. Laura ha continuato a piangere, e ha rivelato di essere in crisi per poi prendersela con gli autori che non le hanno fatto neanche una sorpresa.

“Io stanotte non dormo, lo vedi come sono agitata? Noi siamo state trasparenti oggi. Non un video, non una lettera? Nessuna sorpresa? Bo non capisco. Tu mi dici che più andiamo avanti e più il tempo passa in fretta, ma io sono in crisi. Sono tanti giorni che non le vedo, capisci? Io non ce le faccio più, è troppo tosta. Per quanto voglio essere forte io non ce la faccio più. Forse non ero pronta, è un momento di debolezza in realtà e non dovevo… Non mi va nemmeno di chiudermi a parlare in confessionale, non voglio parlare proprio con nessuno. Andrea e Antonino hanno ricevuto le sorprese, mo pure le altre. Ma che cavolo un video un messaggio, un qualcosa. Perché io no? C’è qualcosa che non va, fidati, è impossibile altrimenti. Mi mancano e non riesco più. Hanno ricevuto tutti qualcosa e io no”.