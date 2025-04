Nella terza puntata di The Couple andata in onda ieri, lunedì 28 aprile, Thais Wiggers ed Elena Barolo sono uscite sconfitte dal televoto che le vedeva opposte a Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi, e hanno dovuto abbandonare la Casa. La figlia di Al Bano e il suo amico sono però finiti nuovamente in nomination, questa colta con Irma e Lucia Testa. Nella puntata del prossimo lunedì, una di queste coppie dovrà lasciare definitivamente il gioco e dire addio alla possibilità di aggiudicarsi il montepremi da un milione di ieri.

Secondo i primi sondaggi, Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi sono più a rischio, mentre le sorelle Testa dovrebbero salvarsi. Per il momento, infatti. tutti i risultati dei sondaggi danno le due sportive in testa con le preferenze, ma tutto potrebbe cambiare nel corso della settimana.

The Couple, il recap delle Nomination

“Brigitta e Benedicta, in quanto vincitrici della puntata, sono immuni dalle Nomination; mentre, alcune coppie partono con uno svantaggio: Pierangelo e Jasmine e le sorelle testa, a causa di alcune penalità inflitte da altre squadre, hanno già due voti.

Aprono le Nomination Antonino e Andrea: due voti decisi e netti, uno per Pierangelo e Jasmine e l’altro per le sorelle Testa. – si legge sul sito di The Couple – Seguono le sorelle Testa che ricambiano un voto alla coppia Andrea e Antonino e un altro voto, per strategia, va a Jasmine e Pierangelo. Le terze a votare sono Giorgia e Laura: Antonino e Andrea conquistano la prima Nomination, mentre la seconda va ai fratelli Mileto.

Manila e Stefano procedono in Confessionale e i loro voti vanno diretti ad Antonino e Andrea – Manila non riesce a perdonare Antonino le scintille si sono appena accesa – e a Jasmine e Pierangelo. Quest’ultima è una scelta che va a legarsi allo svantaggio che i due ragazzi hanno cumulato in settimana. La quinta coppia a dover affrontare la scelta delle Nomination sono i fratelli Mileto: un voto per Jasmine e Pierangelo e uno per le sorelle Testa.

Jasmine e Pierangelo seguono i fratelli ed esprimono le loro decisioni: Danilo e Fabrizio e Antonino e Andrea, nonostante gli sforzi le divisioni restano. L’ultima coppia sono le sorelle Boccoli, vincitrici della puntata, e a loro tocca decidere le sorti: i loro voti vanno ai fratelli Mileto e a Laura e Giorgia.

La coppia che certamente va al televoto è quella formata da Jasmine e Pierangelo. Però le sorelle Testa e Antonino e Andrea vanno a un ex equo. Tocca alle sorelle Boccoli decidere e la loro scelta ricade su Irma e Lucia, in questo modo le due ragazze si aggiungono al televoto”.