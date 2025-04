Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi è ormai al completo. Dopo aver rivelato che anche Alessia Fabiani e Mario Adinolfi sbarcheranno in Honduras, l’ex firma di TVBlog, Hot, nella sua newsletter ha anche fatto i nomi di Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, e del modello Leonardo Brum. I naufraghi verranno divisi in due squadre: quella dei giovani e quella degli over 40.

"Partiamo dalla squadra dei giovani con i già usciti nomi di Angelo Famao, Teresanna Pugliese, Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano, Chiara Balestrieri, Carly Tommasini a cui si aggiungono il modello Leonardo Brum, l’attrice e modella Ibiza Altea, lo Spadino di Italia Shore Samuele Bragelli ed il figlio di Rocco Siffredi, Lorenzo Tano.

Per quel che riguarda gli over 40 ci saranno i già noti Omar Fantini, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Paolo Vallesi, Loredana Cannata, Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti, a cui siamo in grado di aggiungere il giornalista Mario Adinolfi e l’attrice e showgirl Alessia Fabiani. A questi se ne aggiungerà uno in via di definizione”.

Il cast de L'Isola dei Famosi 2025

Angelo Famao (cantante neomelodico)

Antonella Mosetti (ex di Non è la Rai)

Chiara Balistreri (caso di cronaca)

Cristina Plevani (ex vincitrice GF)

Teresanna Pugliese (ex tronista di Uomini e Donne)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Paolo Vallesi (cantante)

Nunzio Stancampiano (ballerino)

Omar Fantini (comico)

Loredana Cannata (attrice)

Mirko Frezza (attore)

Camila Giorgi (ex tennista)

Carly Tommasini (modella e attivista)

Ibiza Altea (attrice e modella)

Samuele Bragelli (Spadino di Italia Shore)

Mario Adinolfi (giornalista)

Alessia Fabiani (showgirl)

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)

Leonardo Brum (modello)