Ieri sera, Alessia Marcuzzi ha ospitato al tavolo di Obbligo o Verità anche Tommaso Zorzi, che si è lasciato andare a due rivelazioni sulla sua vita privata. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato una delle esperienze più imbarazzanti da lui vissute, e ha ricordato quando frequentava un gemello: “La cosa più assurda che mi è capitata nella vita? A me è successo che una volta stavo limonando con un ragazzo che ha un gemello identico, anche esso omosessuale. Stavamo limonando, a un certo punto me ne vado, torno e vedo questo qua che limona con un altro ragazzo. Allora vado da lui e gli dico, scusami, fammi capire che cavolo è successo. Era l’altro fratello! Vabbè però può succedere. Li saluto, entrambi, sì saluto tutti e due i gemelli”.

Tommaso ha poi svelato un’altra sua figuraccia: “Se ho mai inviato un messaggio a una persona sbagliata? Certo che mi è capitato. Ce ne sono stati tanti. Però rido perché questa cosa che vi racconto mi è anche successa di recente. Praticamente mi scrive un tipo. Io ho fatto lo screen al messaggio, lo volevo mandare a un’altra persona, ho citato lo screenshot e ho scritto ‘mazza che accollo questo qui’. Per errore però ho rimandato il messaggio a lui con lo screen. Come ne sono uscito? No, l’ho bloccato. Dai, non potevo affrontare la cosa in nessun modo. Cosa potevo dire? Non potevo dirgli che era stato un errore del T9, era uno screen! Se voglio dirgli qualcosa adesso? Ammazza che accollo questo. Dai scherzo, questa persona sa chi è, ma non sapevo cosa dirgli, per questo l’ho bloccato”.

Di recente, Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore. Dopo più di un anno dalla rottura con Tommaso Stanzani, l’ex vippone è stato paparazzato dal settimanale Chi mentre baciava un altro ragazzo, un certo Andrea, designer di Miu Miu. Tuttavia, le foto sono state misteriosamente rimosse dagli account social del magazine diretto da Alfonso Signorini.