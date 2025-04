La scorsa settimana, durante il suo intervento a Boom, format di Alfonso Signorini, Tommasi Zorzi ha dichiarato di essere single: “Se è vero che ho dichiarato di essere innamorato in una delle mie pubblicità fatte sui social? No quella era un’esigenza di copione Alfo. Io nel DM tiro su una roba… faccio proprio pesca a strascico. Ho 30 anni, ma non mi butto mica via”.

A quanto pare, la strategia del vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha pagato i dividendi sperati. L’ex gieffino, infatti, è stato paparazzato dal settimanale Chi in dolce compagnia: “A Milano uscita a tre per Tommy, Gilda e… il suo nuovo amore! Ecco le foto con il suo nuovo fidanzato. Dopo la storia con Stanzani, durata un anno e qualche mese, non ha avuto più nessun fidanzamento lungo ufficializzato. Dopo tante ‘crush’ però adesso sembra aver trovato il suo equilibrio con un nuovo compagno”.

Ma chi è la nuova fiamma di Tommaso Zorzi. Stando a quanto rivelato da Chi Magazine, si tratterebbe di Andrea Consalvo, designer di Miu Miu.