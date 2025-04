Tira aria di crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Stando a quanto rivelato dal settimanale Chi, l’influencer argentina e il marito avrebbero trascorso le vacanze di Pasqua separati.

“È bastato un silenzio social più lungo del solito per accendere i riflettori su una delle coppie più amate (e chiacchierate) del mondo dello spettacolo: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i due innamorati che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e da allora hanno fatto sognare i fan con la loro love story travolgente e sempre molto social. Ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi incrinato”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

“I fan hanno iniziato a notare un'assenza sospetta: niente stories, niente selfie romantici, nessuna dedica sdolcinata. Il silenzio ha fatto rumore e ha dato adito alle ipotesi più disparate. Si è parlato di una lite furiosa, con un possibile coinvolgimento anche di Belen Rodriguez. A infiammare il tutto, un dettaglio: pare che ‘Belu’ avesse smesso di seguire Ignazio sui social (anche se attualmente i due si seguono ancora a vicenda su Instagram). Come se non bastasse, Cecilia e Ignazio hanno passato le vacanze di Pasqua in luoghi differenti”.

Cosa c'è dietro la tensione tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser

Quando la notizia dell’unfollow è uscita fuori, Ignazio ha deciso di riseguire sua cognata. Belen, invece è stata più testarda, lo ha fatto solo a distanza di alcuni giorni. Ma cosa c’è dietro a questi movimenti social? Il settimanale Nuovo Tv ha dedicato la copertina alle sorelle Rodriguez e a Ignazio Moser. Secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, la conduttrice argentina avrebbe paura che Ignazio possa tradire sua sorella: “Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto Cala il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser. Perché? Lei teme che possa tradire Cecilia e c’è tensione”.