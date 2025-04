E’ giunta ai titoli di coda l’amicizia tra Shaila Gatta e Chiara Cainelli. Indissolubile tra le mura della Casa del Grande Fratello, il legame tra l’ex velina e la fidanzata di Alfonso D’Apice si è sciolto come neve al sola una volta terminato il reality show. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una serata trascorsa dall’ex gieffina trentina in compagnia di Lorenzo Spolverato (l’una non era a conoscenza della presenza dell’altro). La cena si è svolta al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, struttura nota al pubblico televisivo come Il Castello delle Cerimonie. Tra gli invitati di donna Imma Polese, che li ha voluti per ragioni di visibilità, c’erano proprio Chiara, Alfonso e Lorenzo, quest’ultimo accompagnato da Michael Castorino.

“Vedo che state parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso… Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro. Ancora non abbiamo avuto modo di parlare, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità - ha dichiarato il modello milanese -. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente io vi tengo aggiornati su tutto, qui Michael (Castorino, ndr) è testimone su tutto. Non c’è nulla e non so ancora nulla, so che loro sono qui, me li sono trovati qui… Ovviamente le domande sono tante…”.

La versione di Lorenzo è stata confermata questa mattina anche dalla Cainelli (clicca QUI per leggerla), ma nonostante ciò, Shaila ha deciso di toglierle il segui su Instagram.

Intanto, nelle ultime ore Amedeo Venza ha svelato nuovi retroscena sulla fine dell’amicizia tra Shaila e Chiara: “Shaila, Alfonso e Chiara: fine di un’amicizia. Il retroscena è praticamente scontato. Shaila non avrebbe gradito la presenza dei due a cena con Lorenzo per il semplice fatto che entrambi avrebbero detto a lei cose poco carine nei confronti di Lorenzo, e giustamente lei non l’ha presa bene. Ci sarebbero anche dei messaggi di pareri scambiati tra loro su Lorenzo, e ora se li ritrova a cena come se nulla fosse! Inoltre, Chiara e Alfonso non presenzieranno all’evento di Shaila per lo stesso motivo”.