Ieri si è tenuto lo shooting dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e sul web sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti.

I primi sei nomi li ha annunciati Davide Maggio: Antonella Mosetti, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, la conduttrice ed ex vippona Patrizia Rossetti e l’ex tronista di Uomini e Donne Teresanna Pugliese. Ci sono poi l’ex allievo di Amici, Nunzio Stancampiano, l’attore Mirko Frezza (visto di recente anche a Pechino Express in coppia con il rapper Tommy Kuti) e lo storico volto di MTV, Omar Fantini. Santo Perrotta, invece, per la newsletter di Vanity Fair ha fatto il nome di Cristina Plevani, la vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, nome che è stato confermato anche Davide Maggio. Sempre lui ha poi confermato la presenza di Loredana Cannata, già anticipata da Gabriele Parpiglia. Quest’ultimo ha poi ribadito la presenza del cantante neomelodico Angelo Famao, del caso di cronaca Chiara Balistreri, dell’ex tennista Camila Giorgi e del cantante Paolo Vallesi.

Al momento, i naufraghi ufficiali sono dodici (sette donne e cinque uomini), ma all’appello potrebbero mancarne altri. Si è parlato di Delia Duran (ex vippona e compagna di Alex Belli), dell’attore Burak Ozcvit, protagonista della soap turca Endless Love, dell’allenatore di calcio Serse Cosmi, della showgirl Carmen Russo e del deejay di M20, Shorty.

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi dovrebbe debuttare su Canale 5 martedì 7 maggio 2025. Alla conduzione del celebrity survivor ci sarà Veronica Gentili, che sarà affiancata in studio da Simona Ventura nelle vesti di unica opinionista. L'inviato in Honduras, invece, sarà Pierpaolo Pretelli.

Il cast de L'Isola dei Famosi

Angelo Famao (cantante)

Antonella Mosetti (showgirl)

Camila Giorgi (tennista)

Chiara Balestrieri (volto di un caso di cronaca)

Cristina Plevani (vincitrice del Grande Fratello)

Loredana Cannata (attrice)

Mirko Frezza (attore)

Nunzio Scampitano (ballerino)

Omar Fantini (conduttore)

Paolo Vallesi (cantante)

Patrizia Rossetti (conduttrice)

Teressa Pugliese (ex tronista)