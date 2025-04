Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio dopo il confronto con Shaila Gatta dello scorso 11 aprile (durato quattro ore), durante il quale l’ex velina gli ha ribadito di non voler tornare con lui.

In primis, il modello milanese ha spiegato che l’ex fidanzata gli avrebbe confessato di essersi vergognata di alcuni momenti che hanno passato insieme nella Casa, nei quali a volte hanno superato i limiti: “Ha detto che si è rivista nei nostri video insieme e non si è piaciuta, si è vergognata di alcuni nostri momenti”.

In merito al chiarimento telefonico avuto fuori dalla Casa e di cui anche Shaila ha parlato in una diretta su TikTok, Lorenzo ha raccontato di aver provato più volte a contattarla senza ricevere risposta e poi, in seguito ad una telefonata al padre della ballerina, i due sono riusciti ad avere un chiarimento: “Le scrivo, la chiamo, nessuna risposta. Passa mezz’ora, passano 45 minuti, passa un’ora e dico ‘no ma come mai? Io voglio sentirla, sono qui che aspetto soltanto lei’. Ho insisto e ho scritto al papà, non sapevo neanche come muovermi, volevo un confronto con lei e mi sono permesso di scrivere a lui persona dolcissima, che poi mi ha chiamato e questo risale all’11 aprile”.

E ancora: “Io non avevo il suo numero salvato, era tutto strano, stavo mangiando una piadina, vedo un numero e rispondo perché rispondo sempre. Neanche dalla voce l’avevo riconosciuta, avevo la piadina in bocca e mi stavo per strozzare, metto giù la piadina esco e la richiamo. Ero emozionato, perché ho detto chissà come va, chissà cosa succede. Ero euforico, anche sofferente, però era il primo step per vedere come sarebbe andata.

Sempre nel rispetto di quella videochiamata, del fatto che non voleva vedermi, ho detto ‘stai al tuo posto’. Ero ricoperto dalla delusione, ma nel futuro non si sa. Dire che siamo amici, non adesso. Siamo due persone che si sono frequentate, che hanno avuto una relazione un po’ particolare in un contesto surreale. Le voglio un mondo di bene, non le auguro il male. Continuo a tutelarla, tutelo me e cerco di tutelare lei e la nostra relazione. Le auguro il meglio, ma dire che adesso siamo amici non è possibile. Ognuno ha bisogno dei suoi tempi e dei suoi spazi, sto affrontando ancora questa delusione perché in videochiamata non ho avuto delle scuse approfondite per come si è comportata, ma non la odio e non la odierò mai. Quello che abbiamo vissuto è prezioso, a volte la delusione copre tutto e mi dice di concentrarmi su di me ed è quello che voglio fare. Ovviamente la tutela andrà avanti nei confronti di entrambi.

Per quanto io possa avere sempre questo sorriso da ebete, dentro ho un cuoricino e vivo di emozioni, mi imbarazzo, sono anche io ogni tanto timido ed è come se mi mancasse un pezzo, se provassi una sensazione di vuoto. Ho pensato tanto a lei, ero in balia nel mezzo di una serie di emozioni nuove ed ero appena uscito dalla Casa del Grande Fratello dove ho vissuto 200 giorni. Ho cercato di recuperare le mie abitudini, mi fermavo a volte e pensavo a lei, mi mancava un pezzo”.