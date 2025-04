Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, a conferma dei rumor degli ultimi giorni, si sono sentiti. Durante una diretta su TikTok, l’ex velina ha rivelato di aver parlato con il suo ex fidanzato per ben quattro ore lo scorso 11 aprile. Il confronto che il modello milanese aveva chiesto in un’intervista rilasciata al settimanale Chi c’è stato, e la ballerina napoletana ha spiegato che lei e Lorenzo hanno entrambi accettato la fine della loro storia nata tra le mura della Casa del Grande Fratello.

“Voi ci avete seguito per tanto tempo, tanti mesi, avete vissuto con noi gioie e dolore. In realtà noi abbiamo avuto un lungo confronto, quasi di quattro ore, esattamente l’11 aprile. Quindi questo confronto c’è stato, ragazzi, così almeno lo sapete tutti. Alla fine abbiamo chiacchierato, ci siamo resi conto semplicemente che le emozioni e i sentimenti sono stati reali ed è stato tutto verissimo. Quello che volevo dire è che, uno riconosce semplicemente, per quanto siamo tutti brave persone, fuori la vita continua, ci sono storie che sono destinate a restare, storie che purtroppo per vari motivi non si incastrano. L’abbiamo accettato entrambi, c’è stata un’ammissione di colpe da parte di entrambi. Le storie sono fatte di due persone, c’è chi sbaglia e chi fa bene. Adesso ci vogliamo molto bene, siamo rimasti in ottimi rapporti e semplicemente abbiamo accettato che la vita non sempre trova quell’incastro giusto per trovarsi. L’importante è il rispetto, che ci si ritrovi anche in una chiave diversa, una chiave amichevole, riconoscendo il fatto che ci siamo comunque voluti bene”.

Shaila Gatta parla del confronto con Lorenzo: "Cosa ci siamo detti"

Shaila ha poi aggiunto: “Cosa ci siamo detti in questa chiamata? È stato un bel dialogo, ci siamo detti tutto, abbiamo ripercorso tante cose e ci siamo perdonati. Ci siamo detti le cose che non vanno, abbiamo fatto le scuse dovute dove dovevano esserci. Abbiamo chiarito e questo era l’importante. Abbiamo riconosciuto sbagli e tante situazioni accadute in quei mesi di relazione. Tutti e due abbiamo convenuto che non è stato trovato un punto di incontro. Spero che mi seguirete per la persona che sono e non solo per la storia che ho avuto. Ora sono single, però mi auguro che mi stimiate a parte la persona che sceglierò di avere al mio fianco, chiunque essa sarà. Quando non lo so, al momento non sono fidanzata. A parte questo ho tanto su cui lavorare, nessuno è perfetto e dobbiamo tutti imparare e crescere”.

Tuttavia, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, durante una recente diretta su Instagram, Lorenzo Spolverato si è detto ancora innamorato di Shaila Gatta, e avrebbe addirittura contattato il padre di lei. “Lei nega ogni confronto in presenza perché ha paura di cadere”, si legge.