Durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha saputo coltivare diversi rapporti di amicizia, che in buona parte è riuscito a confermare anche dopo la conclusione del reality show. In queste settimane, infatti, il modello milanese è apparso spesso in compagnia di Michael Castorino, Stefano Tediosi, Federica Petagna, Yulia Bruschi, Giglio e Maxima Mbanda. Ma del suo "storico" gruppo manca qualcuno.

In una recente live su Instagram, Lorenzo ha però rivelato di essere deluso, perché alcuni ex gieffini – che nella Casa erano suoi amici – adesso sono spariti. Ma di chi parla? Quasi certamente di Chiara Cainelli e del fidanzato Alfonso D'Apice, visto che sono gli unici due che al GF erano vicini all’ex fidanzato di Shaila Gatta, mentre ora non si sono fatti più vedere.

Lo sfogo di Lorenzo Spolverato

“Ci sono cose che si vedono solo quando il programma è finito. Non parlo di Shaila, questo discorso mettiamolo da parte, voglio dedicarmi a delle amicizie, delle conoscenze che ho fatto all’interno della casa del Grande Fratello e anche voi mi avete aiutato a capire alcune cose. Mi dispiace, sono anche abbastanza deluso, e sono deluso da qualcuno perché ci sono delle persone per cui… Degli ex gieffini che io dentro stimavo, io dentro ho voluto creare delle amicizie. Magari poche amicizie, magari adesso sono di più perché sto rivalutando altre persone. Dentro non vedi delle cose, ok? Mi do sempre la possibilità di ricredermi perché sono una persona che si mette in discussione sempre.

Come ho sempre fatto anche dentro la casa, sono proprio fatto così. Io sono così, come mi vedete. Quindi sono rimasto molto deluso da alcune persone, alcuni concorrenti che poi alla fine dell’esperienza in qualche modo sono sparite del tutto. Non le ho più sentite una volta che il programma è finito. E mi dispiace perché come ho portato fuori e coltivato delle amicizie, e questo mi rende molto felice perché le frequento, perché coltivo dei rapporti, mi avrebbe fatto molto piacere anche farlo con altre persone. Però di queste altre persone io non so nulla e questo ovviamente mi dispiace. Ad oggi, ragazzi, voglio soltanto pensare a stare con chi ha piacere di passare il tempo con me e va bene tutto”.