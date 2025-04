Nel corso degli ultimi anni, Francesco Chiofalo ha avuto delle relazioni con diverse donne più o meno note al pubblico: da Selvaggia Roma ad Antonella Fiordelisi, passando per Drusilla Gucci e per l’attuale fidanzata, Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne. Tuttavia, sembra che “Lenticchio” non sia rimasto proprio in buoni rapporti con tutte le sue ex. Durante una sua recente ospitata nel podcast Mondo Cash, Chiofalo ha infatti rivelato che Selvaggia Roma l’ha addirittura denunciato per certe dichiarazioni che lui ha rilasciato nel corso di un’intervista.

“Sono stato un buon trampolino di lancio di tanta gente. Antonella Fiorderisi, ad esempio, prima di me non era praticamente nessuno. Chi cavolo era Antonella con tutto il bene del mondo? Sarebbe mai andata al GF Vip se non fosse stata tre anni con me prima? Però, in generale, molte ragazze che sono state con me, ma anche la stessa Drusilla Gucci, quando l’ho conosciuta aveva 30.000 follower. Antonella quando si è messa con me stava a 600.000 follower e poi è arrivata a 1.200.000. Mi metto con Drusilla e passa da 30.000 a 300.000 dopo. Che fine ha fatto Selvaggia? Non lo sa neanche lei… Se abbiamo ancora un rapporto? Guarda, mi pare che l’altro anno mi è arrivata una denuncia da parte sua, perché ho detto delle determinate cose sul mio versato personale in un’intervista. Però si può parlare perché c’è la libertà di parola, poi naturalmente l’ha ritirata sta denunciane perché la perdeva. Però no, non c’è nessun tipo di rapporto. So che adesso lei ha fatto una bambina con un bravo ragazzo, io le auguro tutto il bene del mondo. Queste però mi odiano, le mie ex non mi sopportano, probabilmente perché vedono che comunque… Forse perché dico che prima di me non erano famose? Scusami, ma la verità è che a me nessuno ha mai dato un follower e queste io le creo praticamente”.