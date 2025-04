Nelle ultime ore, nella Casa di The Couple i concorrenti hanno parlato di tradimenti. Al riguardo, Manila Nazzaro e Laura Maddaloni sono state categoriche: “Se ami non guardi nemmeno gli altri, anche se ti si avvicina l’uomo più bello del mondo, tu non provi nulla”.

Benedicta Boccoli ha invece fatto un lungo ragionamento sull’infedeltà. La showgirl ha spiegato che secondo lei ci sono diversi tipi di “scappatelle”: “Soprattutto in rapporti di anni, delle corna possono accadere. Poi le corna vanno sapute fare. Non bisogna far male all’altro. Ma in 30 anni vuoi che non ti capiti di beccarti delle corna? Ma dai. Ci può essere l’amore nonostante tutto. Poi se vogliamo credere alle favole facciamolo, io preferisco vivere nella realtà. Io nella fedeltà per tutta la vita non ci credo è una favoletta”.

Antonino Spinalbese ha concordato con la Boccoli: “Io la penso esattamente come Benni. Lei non sta dicendo che se il tuo partner si innamora di un’altra persona devi perdonarlo. Parliamo di cose fisiche. Ricordiamoci che i rapporti fisici cono animali, non parlo di innamorarsi di altri. C’è da dividere la questione animalesca da quella di cuore”.

Antonino Spinalbese,le sue parole sui tradimenti

“Io non ho mai tradito in vita mia, ma non so con certezza se ho le corna, ma penso di sì. Non ho mai cercato la certezza e non mi focalizzo nel volerlo scoprire, non è questo quello che fa o meno l’amore. In passato durante una mia relazione ho avuto un’esperienza particolare. Io mi ero fissato di un’altra persona e ne ho parlato con la mia ragazza. Quella volta ho capito che parlare è fondamentale. Ho avuto il coraggio di dirlo e ho capito che dialogare e aprirsi è importante. Ma non ho annunciato che sarei andato con un’altra, non ho detto “sto andando da una”, ma che mi stavo fissando con un’altra. Come l’ha presa? Male all’inizio, poi è stata così dolce che mi sembrava di rivivere mia madre con me quando ero piccolo.

Se mi tradissero? Non è che la prenderei bene, ma io non ho mica avuto rapporti di tanti anni. Non dico che è bello tradire o che va fatto, però nemmeno voglio dire che se tradisci non ami o devi lasciare una persona. Poi io credo nel perdono. Se dovessi avere una relazione di 15 anni, siccome io credo nel perdonare… ci sono cose fisiche, se dovesse accadere questa cosa, ma poi ho una storia fatta di amore, condivisione, progetti, perdonerei. Uno si può far prendere dal fisico. Io cosa faccio, butto via tutto per dei tradimenti e poi rimango anni a pensare a lei e dirmi “!se avessi perdonato?”.

Poi io sono molto fluido su certe cose, non voglio essere rigido, magari cambierò idea. Rifletto, penso e non giudico me stesso. Non giudico nemmeno quello che fanno gli altri e come ricercano la felicità. Io ad esempio qualche anno fa non la pensavo così sui tradimenti.

Ma stai con una persona che ami, viene a sapere di una scappatella, cose solo fisiche, cosa fai, mandi tutto a quel paese? E io lo dico da persona con dei principi, che crede nel matrimonio. Se riuscirei a tradire una donna con cui sto da anni? Non lo so, non si possono fare queste ipotesi. Però non credo troppo alla cosa del “se ami qualcuno non puoi essere attratto da nessun altro”. Tu togli i pregiudizi, le imposizioni della società, cerchiamo di ragionare senza schemi. Uno dovrebbe pensare se ha più peso un tradimento fisico o una storia vera dove c’è amore. Se dai più peso all’amore perdoni e non mandi in rovina tutto”.