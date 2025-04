La diretta di The Couple su Mediaset Extra è stata sospesa per quasi 48 ore dopo la scomparsa di Papa Francesco. Il live è stato ripristinato ieri sera, e molti telespettatori si sono chiesti se i concorrenti fossero stati informati o meno della dipartita del pontefice. La risposta è arrivata subito, visto che alcuni inquilini si sono fatti censurare proprio per aver parlato del Papa.

Durante una chiacchierata, Benedicta Boccoli ha detto: “Papa Francesco era molto popolare, ma anche Wojtyla era molto amato, su di lui io mi ricordo che teneva i bambini sotto al mantello”. Antonino Spinalbese ha replicato: “Sì, Francesco era amato… a me di lui ha fatto morire la scena della mano”.

Probabilmente l’hairstylist si riferiva alla fedele asiatica che nel dicembre 2019 a Piazza San Pietro ha strattonato il Papa, e ne è la prova il commento di Irma Testa: “Anto ma dici della cosa con la cinese?”. A quel punto la regia ha subito cambiato inquadratura e ha trasmesso per almeno diversi la cucina vuota.

Poco dopo, Benedicta Boccoli è tornata a parlare di Papa Francesco: “Ha parlato molto di pace, andava in giro per il mondo, ha sempre condannato tutte le guerre – riportano i colleghi di Biccy -. Diciamo che è uno che si è speso molto per certe tematiche”. Uno degli inquilini si è chiesto chi sarà il nuovo pontefice, e Spinalbese ha detto: “Cosa ci sarà dopo questo Papa? Adesso secondo molti ci sarà un papa nero. Ci sono tante teorie su questo. Sì, non la conoscete la storia del Papa nero? Poi c’è anche quella corrente secondo la quale questo era l’ultimo Papa”.

Prima che l’ex di Belen Rodriguez potesse concludere il suo discorso, la regia è tornata ad inquadrare i sgabelli della cucina.