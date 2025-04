Shaila Gatta, reduce dall’avventura al Grande Fratello e dalla fine della storia d’amore con Lorenzo Spolverato (nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia), aveva avuto la sua prima esperienza televisiva partecipando ad Amici.

Nel 2015, infatti, la ballerina napoletana ha partecipato al talent show di Maria De Filippi e successivamente è entrata a far parte di diversi corpi di ballo televisivi, come quello del Festival di Sanremo e di Ciao Darwin. Nel 2017 è diventata la velina mora di Striscia la Notizia, in coppia con Mikaela Neaze Silva.

In una recente diretta sui social, Shaila Gatta ha espresso il suo desiderio di poter tornare ad Amici: “Che io possa tornare a lavorare con il team di Maria, dove tutto è nato poi alla fine, sarebbe un sogno anche quello.Vedete che poi alla fine non si smette mai di sognare. Anche quando uno dice ma si c’hai dieci anni di carriera, vent’anni di carriera… Chiunque ha sempre un sogno nel cassetto da desiderare”.