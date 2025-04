Si va man mano definendo il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Se da una parte Davide Maggio ha annunciato la partecipazione di Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese e Nunzio Stancampiano, dall’altra Gabriele Parpiglia ha svelato che in Honduras sbarcheranno Camila Giorgi, Chiara Balistreri, Angelo Famao e Loredana Cannata.

Inoltre, sono in lizza Delia Duran e Burak Ozcivit, quest’ultimo attore della soap turca Endless Love. “L’attore avrebbe sostenuto un provino con buone possibilità di entrare ufficialmente nel cast. La sua presenza, se confermata, rappresenterebbe un colpaccio per il programma, attirando anche l’attenzione del pubblico internazionale e degli appassionati di serie turche“, le parole di Lorenzo Pugnaloni.

L’Isola dei Famosi prenderà il via su Canale 5 al termine di The Couple. Alla conduzione debutterà Veronica Gentili, mentre Simona Ventura sarà l’unica opinionista e Pierpaolo Pretelli vestirà i panni dell’inviato in Honduras.