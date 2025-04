Questa sera, martedì 22 aprile, avrebbe dovuto debuttare su Rai 2 la nuova stagione di Belve. Tuttavia, a causa della scomparsa di Papa Francesco, la messa in onda del programma di Francesca Fagnani è slittata a martedì 29 aprile. Ad annunciare che la prima puntata di Belve sarebbe stata rinviata è stata la stessa conduttrice: “Cari amici, come è giusto che sia, la prima puntata di Belve prevista per domani slitterà. Ci vediamo prestissimo, martedì 29”.

Nell’attesa di assistere al nuovo ciclo di interviste, Francesca Fagnani, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato le novità sull’edizione in partenza. Innanzitutto, la giornalista ha parlato della presenza di Serena Brancale nel cast: “C’è Serena Brancale, un’artista che apprezzo molto, canterà splendide cover”.

Mentre in merito agli ospiti della prima puntata: “Almeno un paio sono sbagliati. Confermo quelli della prima puntata: le attrici Sabrina Impacciatore e Nathalie Guetta, e il velocista Marcell Jacobs".

Tra i più grandi sogni della Fagnani c’è sempre quello di poter intervistare Maria De Filippi: “Lei sa che, quando vorrà venire, lo sgabello è suo”.