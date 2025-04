The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi (che altro non è che un Grande Fratello al quale, però, si concorre in coppia), non sta ottenendo i risultati sperati da Mediaset . L’ultima puntata, infatti, andata in onda lunedì 28 aprile, ha raggiunto appena il 10,9% di share, e in questi giorni si parla con insistenza di una possibile chiusura anticipata.

Intanto, alcuni giorni fa Alex Belli - tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip - si è scagliato duramente contro il Biscione, reo di creare cast fallimentari quando si tratta di “assoldare” personaggi per i reality show: “Prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare come mai in Mediaset c’è un boicottaggio continuo per creare cast FALLIMENTARI e la voglia continua di non vedere soluzioni per fare programmi di SUCCESSO. Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da 1 milione o strapagare degli inutili opinionisti 600 mila euro e investire sul cast”. Il riferimento del “Man” è chiaramente a The Couple, dove il montepremi per la vittoria finale è di un milione di euro.

The Couple, il retroscena su Alex Belli e Soleil Sorge

Nelle settimane che hanno preceduto l’inizio di The Couple, si parlava con insistenza di una possibile partecipazione proprio di Alex Belli che, però, stando a quanto rivelato da Grazia Sambruna, sarebbe stato “tagliato” dopo che Soleil Sorge (anche lei contattata dagli autori) avrebbe dato forfait. Ospite di Boom, format di Alfonso Signorini, la giornalista del Corriere della Sera ha detto: “Boccio Alex Belli che rosica contro The Couple su X accusando Mediaset di fare ‘reality fallimentari’ e di dare 600K agli opinionisti (?) senza investire sul cast. Lui doveva partecipare, ma è stato tagliato dopo il no di Soleil che farà reality Rai: la volpe e l’uva proprio!”.