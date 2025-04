Pierpaolo Pretelli è il nuovo inviato de L’Isola dei Famosi. Il celebrity survivor, condotto da Veronica Gentili (che sarà affiancata in studio da Simona Ventura) prenderà il via su Canale 5 mercoledì 7 maggio (clicca QUI per il cast completo).

Poco prima di partire per l’Honduras, l’ex vippone ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: “Questo è sempre stato un mio sogno, è capitata questa opportunità e sono felicissimo! E’ un momento bello e stimolante della mia vita. Sono grato all’universo. Questa è l’occasione più importante che mi sia successa finora, darà il 110 per cento!”.

Poi, Pretelli ha svelato che prima di partire ha “studiato” e recuperato tutte le edizioni dal 2017 ad oggi de L‘Isola dei Famosi, cercando di cogliere tutte le sfumature di chi lo ha preceduto nel suo stesso ruolo: “Mi fa paura la natura sconosciuta dell’Honduras, ho la fobia dei serpenti e dell’elicottero… direi che sono perfetto (ride, ndr). Cosa porterò? Alcuni portafortuna: delle tartarughine, dono di Maurizio Costanzo, e un body che mio figlio Kian, 3 mesi, non usa più. Poi un cuscino comodo, anche se mi adatto a tutto: da studente ho cambiato varie case e letti. Il caldo non lo patirò, sono abituato”.

Nonostante il grande entusiasmo per la partenza, Pierpaolo Pretelli sa già che soffrirà parecchio la lontananza dalla sua compagna Giulia Salemi e dal figlio Kian: “Quando tornerò Kian sarà molto più grande, chissà cosa mi perderò. Mi mancherà tutto sia di lui che di Giulia che però è contentissima, come se partisse lei. La condivisione ci lega molto, siamo l’uno la spalla dell’altro e lei sa che questo è un momento importante per me”.

Giulia Salemi in lacrime prima della partenza di Pierpaolo Pretelli per l'Honduras

Nel frattempo, un video condiviso sui social da un amico della coppia è diventato virale sui social. Nel filmato in questione si vede Giulia che, in un momento particolarmente intenso, commossa con gli occhi pieni di lacrime si appoggia al petto di Pierpaolo. La ragione, ovviamente, è l’imminente partenza per l’Honduras di Pretelli, che dovrà stare lontano dalla sua compagna e dal figlio per diverso tempo. La clip ha scatenato la reazione dei fan, che sui social fanno commentato: “Giulia in lacrime non lo accetto, questa cosa fa male”; “Quanta forza deve avere questa ragazza. Sarà dura da sola”; “Quando si sono messi assieme ho pensato sarebbero durati fino alla prima lagna di Giulia. Quanto sono belli ora e quanto è maturata lei. Sono un bell'esempio di coppia”.