Il tema dei fandom tossici che, facendo ricorso a bot, VPN e mail rubate dal dark web hanno alterato gli esiti del televoto dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha talmente preoccupato Mediaset che per The Couple è stata tolta la possibilità di esprimere le proprie preferenze attraverso app e sito. Nel reality show condotto da Ilary Blasi, infatti, si può votare esclusivamente tramite sms. Tuttavia, il tema dei fandom è tornato prepotentemente d’attualità quando ieri pomeriggio Irma Testa ha rivelato di un “potente fandom” che avrebbe contattato lei e sua sorella prima dell’ingresso nella Casa di The Couple, promettendo loro sostegno in caso di nomination. Ma qual è il fandom in questione? La risposta è semplicissima: la Zeudiners, le stesse che hanno supportato Zeudi Di Palma durante l'avventura di quest'ultima al Grande Fratello.

“Prima di entrare qui, a me e mia sorella ci ha scritto un fandom molto potente. Sì prima di entrare. Di chi? Le Zeudiners. Ci hanno detto ‘noi vi sosteniamo vi salviamo‘”, ha detto Irma.

Le rivelazioni della pugile sono però state smentite dalle Zeudiners. “Ma cosa si sta inventando questa? Posso dire che nessuna di noi l’ha contattata”, ha commentato una di loro. E ancora: “Nessuno di noi sta seguendo The Couple quindi è impossibile”. Tuttavia, basta dare una rapida occhiata su X (ex Twitter) per scoprire che alcune fan di Zeudi stanno supportando per davvero Irma e Lucia Testa.